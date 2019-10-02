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02/10/2019   10:16 م

المملكة تستضيف مؤتمرا عالمياً لطب الكوارث بالرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تنظيم المؤتمر العالمي لطب الكوارث الذي سيُعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 13 – 14 أكتوبر 2019م، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من داخل وخارج المملكة.

ويرعى وزير الصحة توفيق الربيعة المؤتمر، الذي يأتي تحت شعار “من أجل تحقيق شمولية الاستعداد والاستجابة للطوارئ”، والذي يهدف إلى إنشاء منصة لتبادل الخبرات في المجال.

كما سيتضمّن المؤتمر إقامة عدد من ورش العمل المتعلقة بطب الكوارث وإدارة الأزمات، إلى جانب مناقشة محاور: التأهب للطوارئ وتقييم المخاطر والطب الميداني وفرق الاستجابة والتدابير الطبية المضادة.وفق “أخبار 24”.

المملكة تستضيف مؤتمرا عالمياً لطب الكوارث بالرياض

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