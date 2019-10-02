وزير الطاقة يرأس وفد المملكة المشارك في أسبوع الطاقة الروسي بموسكو

رأس وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، وفد المملكة المشارك في أسبوع الطاقة الروسي، الذي يُعقد خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر، في العاصمة الروسية موسكو.
واجتمع الوزير السعودي مع نظيره الروسي ألكساندر نوفاك في جلسة حوارية، حيث تم تناول موضوع التعاون لاستقرار أسواق النفط والاقتصاد العالمي، حيث اقترحت المملكة إنشاء منتدى الطاقة الدولي الذي تُعد روسيا أحد أعضائه البارزين.
وأوضح وزير الطاقة أن المصالح المتبادلة تحتم البحث عن طرق ووسائل للتعاون بين المنتجين والمستهلكين لتحقيق الاستقرار، حيث تسعى المملكة إلى تأسيس علاقات داخل أوبك، ومع الدول الراغبة في الشراكة من خارجه.
وأشار إلى أنه تم تجاوز مرحلة الإعداد الموقت إلى ترتيب ذي مدى أبعد للتعاون بين دول أوبك والدول من خارج المنطقة، مؤكداً أن هذا التحالف سيحقق الاستقرار الدائم لأسواق النفط، والنفع لكل المنتجين والمستهلكين والصناعة النفطية.وفق “أخبار 24”.
كما أكّد أن القاعدة الأولى التي يقوم عليها التحالف هي توفير الطاقة، فضلاً عن البحث والاستثمار في جميع المستويات في مجال الطاقة أو البتروكيماويات، مفيدًا بأن “أرامكو السعودية” لديها مركز أبحاث في موسكو.
وتابع: “إن التعاون بين المملكة وروسيا يعود إلى أمد طويل، ومن المصلحة بين البلدين إرساء أسـس الاستقرار في سوق النفط، وحقق البلدان نجاحا في تعزيز العلاقة داخل دول أوبك وخارجها”.