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أخبار محلية > “العقاري” يودع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر سبتمبر الماضي
02/10/2019   10:11 م

“العقاري” يودع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر سبتمبر الماضي

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أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع (1.173) مليار في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” لشهر سبتمبر 2019، منها 220.5 مليون ريال لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، و952.9 مليون لمستفيدي دعم العسكريين في الخدمة.

وأوضح الصندوق أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات هاتين الفئتين منذ يونيو 2017، بلغ 8.108 مليار، منها 1.595 مليار وخمسمائة وخمسة وتسعون مليونا لمستفيدي “التمويل المدعوم” و6.513 ستة مليارات وخمسمائة وثلاثة عشر مليونا للمستفيدين العسكريين.

وأضاف في بيان له أن استدامة دعم المواطنين عنصر رئيسي في خطط الصندوق منذ إعلان التحول، وأن إيداع الدعم الشهري للمستفيدين يؤكد التزامه بدعم المواطنين للحصول على السكن المناسب وتمكينهم من الاستفادة من كافة البرامج والمبادرات. وفق “أخبار 24”.

وأكد الصندوق اهتمامه بجميع المقترحات التي ترده من المواطنين وسعيه لتحسين المبادرات والبرامج بما يتلاءم مع حاجتهم، موضحاً أن مبادرة دعم المدنيين في القطاعين العام والخاص ممن أتموا 50 عاماً جرى تمديدها لمدة 6 أشهر إضافية حتى نهاية مارس 2020م.

“العقاري” يودع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر سبتمبر الماضي

أخبار محلية
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