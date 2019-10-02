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أخبار محلية > النيابة العامة توجه بالقبض على صاحب مقطع تعنيف طفل ومحاولة حرقه
02/10/2019   5:17 م

النيابة العامة توجه بالقبض على صاحب مقطع تعنيف طفل ومحاولة حرقه

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تفاعلت النيابة العامة مع مقطع فيديو متداول، يظهر شخصاً يعنف طفلاً ويحرق أجزاء من جسده، وأصدرت أمراً بالقبض والإحضار بحقه، ووجهت بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر فيه.

وحذرت النيابة العامة من إيذاء الأطفال أو تعنيفهم، مبينة أن من يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون، وفقا لنظام حماية الطفل عرضة للجزاء والعقاب الرادع.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر شخصاً يعنف طفلاً صغيراً بطرق متنوعة، بينها الضرب والخنق والضغط على الرأس، بالإضافة لحرق بعض أجزاء جسده بالنار، فيما دعت وزارة العمل بتزويدها بمعلومات عن هذا الشخص لملاحقته. وفق “أخبار 24”.

النيابة العامة توجه بالقبض على صاحب مقطع تعنيف طفل ومحاولة حرقه

أخبار محلية
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