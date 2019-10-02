تخليدا لذكراه ومواقفه الجليلة.. إطلاق اسم الشيخ جابر الصباح على أحد الطرق الحيوية في أبها

أطلقت أمانة منطقة عسير، اسم الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على أحد الطرق الحيوية في أبها.
جاء ذلك استجابة لتوجيه الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، بإطلاق اسم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، على أحد الطرق الحيوية تخليداً لذكراه ومواقفه الجليلة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه تم إطلاق اسم الأمير الراحل على طريق المحالة الواقع في مدينة أبها، وذلك تقديرا لمكانته الراسخة في قلوب السعوديين وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أن طريق المحالة من بين أهم الطرق التجارية والحيوية الرئيسية في مدينة أبها كونه يضم عدداً من المعالم المميزة منها الاستاد الرياضي، ومستشفى النساء والولادة والأطفال. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مسار طريق الأمير جابر الصباح يبدأ من طريق الملك فهد وصولا إلى طريق بني مالك ويقطعه عدد من الطرق الرئيسية ويبلغ طوله 8 كيلومترات بعرض 30 متراً لمسارات الطريق.