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أخبار محلية > “العمل”: التطوع لصالح المنشآت التجارية من الأعمال التعاقدية ويستحق المتعاقد أجرًا عليها
02/10/2019   1:02 م

“العمل”: التطوع لصالح المنشآت التجارية من الأعمال التعاقدية ويستحق المتعاقد أجرًا عليها

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أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن أي عمل للمنشآت التجارية خلال الفعاليات والمواسم يعتبر من الأعمال التعاقدية التي يستحق المتعاقد أن يتقاضى أجرًا عنها.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة رصدت مخالفات في إعلانات التوظيف كتسميتها “بأعمال التطوع”، مضيفًا أن مثل هذه الأعمال التي يتم تنفيذها لصالح منشآت تجارية خلال الفعاليات والمواسم تعد من الأعمال التعاقدية التي يستحق المتعاقد أن يتقاضى أجرًا مقابل العمل فيها، أياً كانت مدة وفترة العمل.

ودعا أبا الخيل، إلى إبلاغ الوزارة عن أي مخالفات يتم رصدها في هذا الجانب، عبر تطبيق “معاً للرصد” أو بالاتصال على الرقم 19911، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين دون استثناء. وفق “أخبار 24”.

“العمل”: التطوع لصالح المنشآت التجارية من الأعمال التعاقدية ويستحق المتعاقد أجرًا عليها

أخبار محلية
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