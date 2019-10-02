نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > فيديو لرجل يعنف طفلاً باستخدام النار.. و”العمل” تطالب بمعلومات للوصول للمعنف
02/10/2019   1:01 م

فيديو لرجل يعنف طفلاً باستخدام النار.. و”العمل” تطالب بمعلومات للوصول للمعنف

+ = -
1756

أظهر مقطع فيديو تم تداوله رجلا يقوم بضرب طفل وإشعال النار بالقرب من جسمه، وسط بكاء وصراخ من الطفل، فيما طالبت وزارة العمل من لديه معلومات تساعد في الوصول للمعنف التواصل معها.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق تعمل وبالتنسيق مع الجهات المختصة على التحقق من الفيديو المتداول.

من جهتها، قالت هيئة حقوق الإنسان أنها تتابع الموضوع مع الجهات المختصة لمباشرة الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء. وفق “أخبار 24”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد طالبوا بالقبض على الرجل المعنف وتوفير الحماية للطفل عبر وسم “انقذوا الطفل المعنف من المجرم”، معتبرين أن ما قام به قسوة وخارج نطاق الإنسانية.

فيديو لرجل يعنف طفلاً باستخدام النار.. و”العمل” تطالب بمعلومات للوصول للمعنف

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885066299.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.