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أخبار محلية > وفاة شابين في ظروف غامضة بجازان.. والجهات الأمنية تفتح تحقيقا لحل لغز الواقعة
02/10/2019   1:00 م

وفاة شابين في ظروف غامضة بجازان.. والجهات الأمنية تفتح تحقيقا لحل لغز الواقعة

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لقي شابان من قرية أبو القعايد شمال صبيا بجازان حتفهما في ظروف غامضة، بعد العثور على جثتيهما داخل سيارتهما بالقرب من قرية أبو السلع، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

وذكر أحد أقارب الشابين، أنهم عثروا في الساعة الثامنة صباحا على جُثة الشابين محمد الحسن (١٧ عامًا) وابن خالته محمد أحمد (٢٦ عامًا)، وكانا داخل سيارتهما ويربطان حزام الأمان، والسيارة والمكيف يعملان، وكل منهما كتفه على كتف الآخر.

وأكد أن الجهات الأمنية باشرت الحادث، وبدأت التحقيقات في الواقعة لكشف ملابساتها، وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى صبيا العام.

وأفاد مصدر طبي وفقا لـ”المدينة”، بأن الوفاة تمت في الساعة الثانية صباحا، ولم يتضح حتى الآن أسباب الوفاة حيث أن الجثتين خاليتان من الكسور أو الجروح، لافتا إلى أنه تم إحالة الحالتين للطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

وفاة شابين في ظروف غامضة بجازان.. والجهات الأمنية تفتح تحقيقا لحل لغز الواقعة

أخبار محلية
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