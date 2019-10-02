“وُلد ملكاً” يتصدر شباك التذاكر في دور العرض السعودية والخليجية

تصدّر الفيلم العالمي “وُلد ملكا” (Born A King)، الذي يعد إنتاجاً مشتركاً بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، شباك التذاكر في صالات السينما السعودية والخليجية، بعد عرضه من خلال شركة ﭭوكس سينما، يوم الخميس الماضي؛ حيث تجاوز الـ59 ألف مشاهدة في الأسبوع الأول.
وتناول الفيلم حياة الملك فيصل بن عبدالعزيز المبكرة، وزيارته إلى بريطانيا في 15 ذي القعدة 1337هـ الموافق 11 أغسطس 1919م، عندما كان عمره 13 عاماً، والاجتماع مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا تلبيةً لدعوة والده الملك عبدالعزيز.
ويُعرض الفيلم حالياً في دور العرض السينمائي في السعودية والخليج، وتم تصويره بين الرياض ولندن، تحت إدارة المنتج الإسباني “أندريس غوميز”، الحاصل على جائزة الأوسكار وهو من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف بدر السماري من السعودية، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة نخبة من الممثلين الأوروبيين والسعوديين.وفق “أخبار 24”.