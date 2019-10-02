عسيري: الاتحاد بيتي الذي تربيت فيه.. وجماهيره أسعدتني

قابلت جماهير الاتحاد لاعب الفريق السابق والتعاون حاليًا أحمد عسيري بتحية عريضة أثناء دخوله بديلًا لزميله المصاب طلال العبسي.
عسيري عبر بعد المباراة عن سعادته بالاستقبال الحار من قبل جماهير العميد، وقال: «إن ذلك ليس غريبًا عليهم، فقد عرفوا بالوفاء، وإنني سعيد بتحيتهم، فالاتحاد هو بيتي الذي نشأت وتربيت فيه وقدمني للملاعب، وأتمنى لهم التوفيق.
أما عن خسارة فريقه التعاون، فقال دخلنا المباراة غير مركزين، وعلى العكس ركزنا في الشوط الثاني وقدمنا أداءً أفضل عن الأول، ولم نوفق في إحراز نتيجة إيجابية، مشددًا على أن التعاون سيقدم العطاء الأفضل في المباريات المقبلة. وفق “المدينة”.