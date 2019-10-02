سامي الجابر يهنئ الهلال ويتغنى بالشلهوب

وجه سامي الجابر أسطورة الهلال السعودي، التهنئة للزعيم الأزرق بعد اكتساحه السد القطري، مساء اليوم الثلاثاء.
واقترب الهلال السعودي من التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد انتصاره المبهر بنتيجة 4-1، على مضيفه السد، في ذهاب نصف النهائي.
سجل أهداف الهلال، بافيتيمبي جوميز”هدفين” وعلي آل بليهي ومحمد الشلهوب في الدقائق 34 و45 و60 و65، علمًا بأن جوميز سجل هدف السد الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14.
وقال سامي الجابر عبر حسابه على موقع التواصل تويتر “ألف مبروك للجمهور السعودي وللمدرج الهلالي الفخم”.
وأشاد الجابر بالنجم المخضرم محمد الشلهوب بقوله “يا زينك .. الشلهوب يبقى على الدكة يقرأ الخصم ليحضر ويكتب المجد للهلال”. وفق “كوورة”.
فيما قال الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السابق، عبر حسابه الشخصي على تويتر “إذا لم يكن الهلال كبير آسيا، خير سفير للوطن.. فمن سيكون؟”.