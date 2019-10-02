مقطع صوتي لأول خطاب ملكي يبث من أول محطة إذاعية في المملكة

نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية مقطعاً صوتياً لأول خطاب ملكي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن يبث عبر أول محطة إذاعية سعودية، وكان ذلك قبل سبعين عاماً ميلادية.
وأذيع الخطاب الذي ألقاه الملك فيصل نيابة عن والده الملك عبدالعزيز، والذي تضمن ترحيباً بالحجاج الذين قَدِموا إلى المشاعر المقدسة، وتمنياته لهم بالحج المبرور والذنب المغفور.
#فيديو الدارة |📺
▪️حدث #في_مثل_هذا_اليوم
أول محطة إذاعية سعودية وأول خطاب ملكي مذاع قبل ستين عاما
لتنضم الإذاعة إلى الصحافة وليلحق بها التلفاز فيما بعد لخدمة الرسالة الإعلامية السعودية.#دارة_الملك_عبدالعزيز تقدم لكم خطاب الملك عبدالعزيز في افتتاح هذه المحطة .. وثيقة تاريخية pic.twitter.com/VWCh41GY5Q
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) October 1, 2019
وفق “أخبار 24”.