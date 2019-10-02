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أخبار محلية > اتجاه لإتاحة دفع تكاليف استقدام العمالة المنزلية عبر أنظمة المدفوعات الحكومية
02/10/2019   6:58 ص

اتجاه لإتاحة دفع تكاليف استقدام العمالة المنزلية عبر أنظمة المدفوعات الحكومية

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قالت مصادر إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتجه لإتاحة خيار دفع تكاليف استقدام العمالة المنزلية عبر إحدى وسائل أنظمة المدفوعات الحكومية المعروفة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الاقتصادية”، أن وزارة العمل قاربت على الانتهاء من هذا الأمر بعدما وصلت لمراحله الأخيرة، مبينة أنه جرى إلغاء تراخيص 17 مكتباً وأربع شركات استقدام خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وذلك لعدة مخالفات منها اختلاف أسعار الاستقدام عن الموجود في موقع مساند.

وكشفت أن الوزارة تعتزم إطلاق خدمة “معروفة” في ثلاث دول جديدة خلال الفترة المقبلة، لتسهيل وتنظيم إجراءات استقدام العمالة المنزلية وتوفير خدمة عالية المستوى للمواطنين والمقيمين في المملكة.

اتجاه لإتاحة دفع تكاليف استقدام العمالة المنزلية عبر أنظمة المدفوعات الحكومية

أخبار محلية
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