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أخبار محلية > بالفيديو.. سكان حي الجامعة بجدة يشكون من تجمع حشرات بمستنقعات.. ومتحدث الأمانة يرد
02/10/2019   6:58 ص

بالفيديو.. سكان حي الجامعة بجدة يشكون من تجمع حشرات بمستنقعات.. ومتحدث الأمانة يرد

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أعرب عدد من سكان حي الجامعة بجدة عن استيائهم من وجود مستنقعات وحشرات أعاقتهم عن أداء أعمالهم، إثر تفجّر تمديدات المياه المحلاة؛ نتيجة قوة الضخ.

وقال المواطن ناشي الحربي، أحد سكان الحي عبر برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن المشكلة قائمة منذ 6 أشهر، لافتاً إلى أن التسريبات تسببت في إعاقة السير، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع شركة المياه التي أفادت بأن التسريبات نتيجة المياه الجوفيه وأن المسؤولية تقع على البلدية، فيما ردت البلدية بأنها ليست مسؤولة عن ذلك.

من جانبه، أوضح متحدث أمانة جدة، محمد البقمي، أن التسريبات الموجودة بالحى تخص شركة المياه المحلاة وبدأ العمل على معالجتها، مشيراً إلى أن البلدية ستقوم بأعمال صيانة للطرق بعد انتهاء شركة المياه من معالجة التسريبات.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. سكان حي الجامعة بجدة يشكون من تجمع حشرات بمستنقعات.. ومتحدث الأمانة يرد

أخبار محلية
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