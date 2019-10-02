“الزعاق”: دخول الشتاء سيتأخر.. وستطول مدته عن المعتاد (فيديو)

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن الشتاء القادم سوف يتأخر عن المعتاد، كما ستطول مدته، مشيراً إلى أن البرودة ستكون معتادة وطبيعية.
وقال الزعاق في مداخلة على قناة “mbc”، إننا نعيش هذه الأيام موسم وسوم “الوسم”، لافتاً إلى أن كفة الأمطار تميل إلى المبشرات، وأن موسم الشتاء القادم سيتأخر أسبوعين، وتطول مدته على غير العادة، والبرودة ستكون طبيعية، مشيراً إلى أن مدة الوسم قرابة الـ90 يوماً.
التوقعات المبدئية للشتاء القادم
1-سيتأخر دخول الشتاء عن المعتاد
2-ستطول مدته على غير عادته
3-البرودة معتادة وطبيعية
4- مازالت كفة الأمطار تميل إلى المبشرات pic.twitter.com/xdxki3p2Bf
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 1, 2019
وفق “أخبار 24”.