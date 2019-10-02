سفير المملكة غير المقيم لدى كابو فيردي يسلم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية

شهد القصر الرئاسي في برايا عاصمة جمهورية كابو فيردي، اليوم الثلاثاء، تقديم سفير المملكة غير المقيم فهد بن علي الدوسري أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية جورج كارلوس دي ألميدا فونسيكا.
ونقل السفير الدوسري لرئيس جمهورية الرأس الأخضر سابقاً، تحيات القيادة وحرصها على تطوير العلاقات مع جمهورية كابو فيردي في المجالات كافة.
من جانبه، عبّر الرئيس فونسيكا عن شكره لقيادة المملكة على ما تقدمه حكومة المملكة من دعم ومساعدات لتنمية وتطوير البنية التحتية للبلاد، مؤكدًا حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين.وفق “أخبار 24”.