نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > عقب فوز الهلال.. الملحم يعلق: ذكرت أن السد ضعيف والنصر فرط في تأهل سهل!
01/10/2019   11:18 م

عقب فوز الهلال.. الملحم يعلق: ذكرت أن السد ضعيف والنصر فرط في تأهل سهل!

+ = -
1470

علق الإعلامي الرياضي عادل الملحم عقب فوز الهلال على السد القطري 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مواجهات الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب الملحم عبر حسابه الرسمي على تويتر” لن أتحدث عن أمنية فهذه المفردة خاصة لي وليس لأحد الحق في فرضها على أحد. ولكن الواقع يفرض نفسه، الهلال هو أقوى الفرق الثلاثة وسينهي مشوار هذه البطولة التي استصعبت عليه عشرين عاما في رحلة الذهاب حين يلاقي جوانزو او اوراوا، مبروك للهلال فقد بات العالمي الثالث بعد النصر والاتحاد”.

وأضاف ” أمس ذكرت أن السد ضعيف وأن النصر فرط في تأهل سهل. بمعنى أن فرق أبها والفيحاء بالنسبة للهلال أصعب من السد وهذا ما حصل بغض النظر عن حالة الطرد”. وفق “المرصد”.

عقب فوز الهلال.. الملحم يعلق: ذكرت أن السد ضعيف والنصر فرط في تأهل سهل!

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885066226.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.