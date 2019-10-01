جوميز يتصدر قائمة هدافي آسيا

تصدر الفرنسي بافتيمبي جوميز مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2019، بـ9 أهداف متشاركاً مع البرازيلي ليوناردو لاعب الوحدة الإماراتي الذي ودع البطولة من ثمن النهائي.
وسجل الفرنسي هدفي فريقه الأول والثاني، في شباك السد، الثلاثاء، في اللقاء الذي جمعهما ضمن ذهاب نصف نهائي البطولة.
وافتتح جوميز أهدافه في البطولة القارية، بعدما سجل في شباك الدحيل في الجولة الأولى من دور المجموعات، وأضاف الهدف الثاني، في مواجهة فريقه أمام استقلال طهران، وهدفين في شباك الدحيل في إياب دور المجموعات، وهاتريك في شباك الأهلي في ذهاب ثمن نهائي البطولة. وفق “الرياضية”.