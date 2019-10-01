نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > آل الشيخ يعد الهلاليين بمكافآت حال تحقيق اللقب الآسيوي
01/10/2019   11:16 م

آل الشيخ يعد الهلاليين بمكافآت حال تحقيق اللقب الآسيوي

+ = -
1067

وعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، فريق الهلال الأول لكرة القدم، بمكافآت مجزية وتكريم خاص، حال التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بعد اكتساحه مضيفه السد القطري برباعية، الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية.

وكتب آل الشيخ في حسابه الرسمي على “تويتر”، تغريدات يمجد خلالها الفريق الأزرق بعد الفوز الكبير ووعد اللاعبين بمكافآت.

وفاز الهلال على السد القطري في الدوحة بنتيجة 4-1، ليقترب من نهائي البطولة القارية، قبل أن يتواجه الفريقان في 22 أكتوبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في إياب ذات الدور. وفق “الرياضية”.

آل الشيخ يعد الهلاليين بمكافآت حال تحقيق اللقب الآسيوي

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885066217.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.