آل الشيخ يعد الهلاليين بمكافآت حال تحقيق اللقب الآسيوي

وعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، فريق الهلال الأول لكرة القدم، بمكافآت مجزية وتكريم خاص، حال التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بعد اكتساحه مضيفه السد القطري برباعية، الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية.
وكتب آل الشيخ في حسابه الرسمي على “تويتر”، تغريدات يمجد خلالها الفريق الأزرق بعد الفوز الكبير ووعد اللاعبين بمكافآت.
وفاز الهلال على السد القطري في الدوحة بنتيجة 4-1، ليقترب من نهائي البطولة القارية، قبل أن يتواجه الفريقان في 22 أكتوبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في إياب ذات الدور. وفق “الرياضية”.