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اخبار رياضية > بالفيديو.. الهلال يفوز على السد القطري برباعية في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا
01/10/2019   11:15 م

بالفيديو.. الهلال يفوز على السد القطري برباعية في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا

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فاز نادي الهلال على مضيفه نادي السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.

وتقدم السد بهدفٍ أحرزه بافيتيمبي جوميز في ناديه عن طريق الخطأ في الدقيقة 14، ثم عاد نفس اللاعب وعادل النتيجة في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 45 أحرز اللاعب علي آل بليهي الهدف الثاني للهلال بعد ضربة ركنية حولها بصدره إلى مرمى السد، وبعد مرور 15 دقيقة من بداية الشوط الثاني أحرز جوميز الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وسجل اللاعب البديل محمد الشلهوب هدفا في الدقيقة 67، لتنتهي المباراة برباعية للهلال مقابل هدف للسد.

وبهذه النتيجة أصبحت مهمة نادي الهلال سهلة للتأهل إلى الدور النهائي، ومن المنتظر أن يلاقي السد في مباراة الإياب بالرياض يوم 22 أكتوبر الجاري.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الهلال يفوز على السد القطري برباعية في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا

اخبار رياضية
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