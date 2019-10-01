سلّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بقاعة المناسبات بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، مستفيدي الإسكان التنموي مفاتيح الوحدات السكنية، بعد استحقاقهم من قبل وزارة الإسكان.
وأعرب أمير نجران عن سعادته بتسليم الدفعة الجديدة من المستفيدين وحداتهم السكنية، داعيا الله أن يملأها عليهم بالبركة والسعادة.
يُذكر أن الإسكان التنموي إحدى مبادرات وزارة الاسكان، الهادفة لتلبية احتياج بعض الأسر من المساكن وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب والانتفــاع به وفق احتياجاتهـم.
ويوفر برنامج الإسكان التنموي الوحدات السكنية عبر الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة.
وكان أمير نجران شهد اليوم توقيع تسع مذكرات تفاهم بين وزارة الإسكان والمؤسسات الخيرية لدعم مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة ومحافظاتها.
وفق “أخبار 24”.