“العمل” تناقش تطوير قطاع الاستقدام عبر ورشة عمل مع الإعلاميين

نظّمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مساء اليوم الثلاثاء في مقرها بالرياض، ورشة عمل عن الاستقدام، شارك فيها عدد من الإعلاميين، حيث تم عرض أبرز القرارات لتطوير آليات الاستقدام وتسهيل إجراءاته.
كما تم عرض المبادرات المختصة بالاستقدام والاستقدام المطور، ومسار الاستقدام العاجل، والاستثمار الأجنبي في مجال استقدام العمالة المنزلية، وخدمة الحصول على التأشيرات البديلة عن الخروج النهائي (التأشيرات التعويضية).
إلى جانب الخدمات التي تقدّمها الوزارة عبر منصة قوى، ومنها خدمات: “قوى الاستقدام والموافقة اللحظية”، “إصدار تأشيرات الأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونياً”، فضلاً عن التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات.
وتأتي تلك التعديلات باعتماد عقد التوسط الموحد الإلكتروني المحدث، إضافةً إلى تخفيض الاستقدام من الفلبين عبر خدمة معروفة.وفق “أخبار 24”.
واختُتمت الورشة بجلسة نقاش مفتوح بين الإعلاميين ووكلاء الوزارة، تم فيها التعليق على أبرز قرارات الوزارة الأخيرة، بما في ذلك إغلاق عدد من شركات ومكاتب الاستقدام بسبب المخالفات.