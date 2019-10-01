سلّطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الضوء على أعراض الإصابة بسرطان الثدي، مشدّدةً على أهمية الفحص المبكر لهذه الأعراض، والذي يساعد في تسهيل ونجاح العلاج.
وتضمّنت الأعراض: تورّم أو سماكة الثدي، وتغير لون جلده وظهور تورّم تحت الإبط والتغيّر في شكل الثدي أو الحلمة، إلى جانب إفراز سائل غير طبيعي أو يحتوي على دمـ من الحلمة أو حدوث أي تقرّح غير قابل للشفاء على الجلد أو الحلمة.
وعرّفت الهيئة المرض بأنه نمو غير طبيعي للخلايا المبطنة لقنوات الحليب أو لفصوص الثدي، حيث يكمن الخطر الأكبر في انتشار الورم إلى أعضاء يصعب القضاء عليه فيها كالرئتين.
كما أشارت إلى أن سرطان الثدي يحتل المرتبة الأولى من بين أنواع السرطان المنتشرة بالمملكة، بنسبة تصل إلى 37% من حالات الإصابة.
وفق “أخبار 24”.