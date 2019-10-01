أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، تحذيراً للمواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية، لاحتمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
جاء ذلك بعد الاطلاع على النشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حيث أهاب المتحدث الرسمي لمدني العاصمة المقدسة، نايف الشريف، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر.
كما دعا الشريف إلى الانتباه أثناء قيادة السيارات في الطرقات وقت الأمطار، خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق.
ودعا كذلك لعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح، مشيراً إلى أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية بتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول.
وفق “أخبار 24”.