أكدت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” أن محطة قطار الحرمين بالسليمانية في جدة لم تتأثر وأن الحريق أتى على السقف العلوي فقط، وهو ما تأثر بشكل كبير جداً.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”سار” بشار المالك، وفقاً لـ”العربية”، إن مكونات المحطة تتفاوت أضرارها من متوسطة إلى أقل، وذلك بسبب أنظمة الحريق الموجودة في المحطة والتي عملت بشكل فعال حسب ما صُممت ونُفذت عليه.
وأوضح المالك أن تناثر الأجهزة والأركان المحترقة هو ما تساقط من سقف المحطة، ومن حيثُ داخل المحطة فالأضرار معقولة جداً، ولم تتأثر، وهذا ما صُممت عليه المحطة.
ومن ناحية إن كان هناك شبهة فساد بالحريق، قال بشار من لديه مستندات فليتقدم بها للجان التحقيق التي وجه بها الأمير خالد الفيصل وستعمل باستقلالية كاملة.
وفق “أخبار 24”.