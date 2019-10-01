نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الوزراء” يسمح لغير السعوديين باستخراج ترخيص لمزاولة نشاطات نظام المطبوعات والنشر.. تعرّف عليها
01/10/2019   6:59 م

“الوزراء” يسمح لغير السعوديين باستخراج ترخيص لمزاولة نشاطات نظام المطبوعات والنشر.. تعرّف عليها

+ = -
365

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قراراً بتعديل نظام المطبوعات والنشر، والسماح لغير السعوديين باستخراج ترخيص لمزاولة النشاطات الخاضعة للنظام بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار.

والنشاطات المشار إليها 19 نشاطاً، هي: المطبوعات، وخدمات الإعداد لما قبل الطباعة، والمطابع، والمكتبات، والرسم والخط، والتصوير الفوتوغرافي، واستيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعها أو تأجيرها.

كما تشمل النشاطات: التسجيلات الصوتية والأسطوانات، والإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي، والاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية، ومكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها.

إضافة إلى: الدعاية والإعلان، والعلاقات العامة، والنشر، والتوزيع، والخدمات الصحفية، وإنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها، والدراسات والاستشارات الإعلامية، والنسخ والاستنساخ، وأي نشاط تقترح الوزارة إضافته ويقره رئيس مجلس الوزراء. حسب “أخبار 24”.

“الوزراء” يسمح لغير السعوديين باستخراج ترخيص لمزاولة نشاطات نظام المطبوعات والنشر.. تعرّف عليها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885066169.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.