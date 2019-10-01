“تعليم جدة” يكشف تفاصيل وفاة طالب إثر تدافع مع زميله ويشكل لجنة للتحقيق في الحادث

نعت الإدارة العامة للتعليم في جدة وفاة طالب إثر تدافع مع زميله في متوسطة أبي ذر الغفاري شرق المحافظة، موضحة تفاصيل الحادثة التي وقعت صباح اليوم (الثلاثاء).
وصرح مساعد المتحدث الرسمي لتعليم جدة الدكتور أحمد المالكي أن الطالبين يدرسان في الصف الأول المتوسط، ووقع بينهما تدافع، نتج عنه سقوط الطالب، وتم نقله بواسطة فرق الهلال الأحمر إلى المستشفى وتُوفي في الطريق.
وأكد المتحدث حرص إدارة التعليم على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل وأسباب الوفاة كافة، حيث وجه مدير عام التعليم بجدة بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. حسب “أخبار 24”.
وأعربت إدارة تعليم جدة عن أحر تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد وأسرة المدرسة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.