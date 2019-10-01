قرر مجلس الوزراء الموافقة على إطلاق المنظومة الوطنية للتعامل مع المنتجات (الحلال)، على أن تتولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مهمات القبول والاعتماد للجهات المانحة لشهادات (الحلال).
جاء ذلك خلال جلسة المجلس، التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وبموجب القرار؛ لهيئة المواصفات أن تطلب من الهيئات والمراكز والاتحادات الإسلامية في الدول المصدرة للحوم إلى المملكة ـ الراغبة في منح شهادات (الحلال) في المنظمة الوطنية للتعامل مع المنتجات (الحلال) ـ شهادة تزكية من الجهة التي تحددها الهيئة بحسب ما تراه مناسباً لكل دولة .
وتقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء باتخاذ ما يلزم لإنشاء مركز (الحلال) ليكون جهة مستقلة لمنح شهادات الحلال.
وفق “أخبار 24”.