“الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيرًا بحق وافد بالجوف

نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة الجوف.
وأوضحت الوزراة أنه تم القبض على المدعو “محمد بن علي فواز الصبيحات” -أردني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.
وأضافت أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيد من مرجعه. حسب “أخبار 24”.