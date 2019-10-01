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أخبار محلية > “السجون” تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف بالمرتبة السادسة
01/10/2019   5:12 م

“السجون” تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف بالمرتبة السادسة

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أعلنت المديرية العامة للسجون أسماء المرشحين والمرشحات، لاستكمال إجراءات الكشف الطبي للوظائف المعلنة بالمرتبة السادسة.

ودعت المديرية المتقدمين للدخول على الرابط للتحقق من ورود أسمائهم ضمن المرشحين لاستكمال الإجراءات.

“السجون” تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف بالمرتبة السادسة

أخبار محلية
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