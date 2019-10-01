“السجون” تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف بالمرتبة السادسة

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أعلنت المديرية العامة للسجون أسماء المرشحين والمرشحات، لاستكمال إجراءات الكشف الطبي للوظائف المعلنة بالمرتبة السادسة.
ودعت المديرية المتقدمين للدخول على الرابط للتحقق من ورود أسمائهم ضمن المرشحين لاستكمال الإجراءات.
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