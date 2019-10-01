في يومها العالمي.. حقائق وغرائب عن القهوة.. فوائدها وأضرارها لصحة الجسم

يحتفل سكان العالم عامة ومحبو القهوة خاصة اليوم (الثلاثاء) 1 أكتوبر 2019 باليوم العالمي للقهوة، وهي مناسبة بدأ الاحتفال بها حسب بعض الروايات عام 2015 على هامش معرض إكسبو بإيطاليا، فيما تقول رواية أخرى إن الاحتفال بيوم القهوة العالمي بدأ في اليابان عام 1983.
ويعد اليوم العالمي للقهوة مناسبة للترويج لتجارة القهوة، ورفع الوعي بمحنة مزارع القهوة وظروف زراعتها وأجور العاملين فيها.
وتقول الإحصائيات إن القهوة تأتي في المرتبة الثانية بعد النفط في قائمة المواد الأكثر استهلاكا في العالم، حيث يبلغ معدل استهلاكها 3 مليارات كوب يوميا حول العالم.
أما أغلى أنواع القهوة فهي قهوة تعرف باسم “Sumatran Kopi Luwak”، ويصل سعرها إلى 400 جنيه إسترليني للرطل الواحد، وهي مصنوعة من حبوب البن التي تتناولها قطة سومطرة البرية ثم تفرزها، وتأتي بعدها قهوة الفيل، وتصنع من حبوب البن التي تتناولها الأفيال ثم تفرزها.
أسطورة اكتشاف القهوة:
تتعدد الروايات حول أصل القهوة ومكتشفها، أشهرها رواية تقول إنها اكتشفت بواسطة راعي غنم إثيوبي يدعى كالدي، حيث تقول الأسطورة إن كالدي لاحظ أن الماعز تتحرك بحيوية ونشاط عندما تتناول نبتة البن، لدرجة أنها تعجز عن النوم ليلاً.
وأبلغ كالدي رئيس الدير المحلي باكتشافه، فما كان من رئيس الدير إلا أن تناول مشروبا من القهوة، لكيتشف أنه ظل في حالة صحوة لساعات طويلة، فشارك اكتشافه مع بقية رهبان الدير، ومن ذلك الوقت بدأ انتشار القهوة حول العالم، وتعددت أنواع وطرق استخدامها وشربها. وفق “أخبار 24”.
أشهر الدول التي تزرع البن:
تعد البرازيل أكثر دول العالم إنتاجا للبن، ثم تأتي فيتام وكولومبيا وإندونيسيا وإثيوبيا، وهندوراس، والهند، وأوغندا، والمكسيك وغواتيمالا، والبيرو، ونيكاراغوا، والصين، وساحل العاج، والسلفادور، والإكوادور.
حقائق عن البن:
تعيش شجرة البن وتكون قادرة على الإنتاج لمدة 100 عام تقريباً.
تتنوع ألوان حبوب البن قبل تحميصها بين الأحمر والأصفر والأخضر.
استخدمت حبوب البن في البداية كنوع من أنواع الطعام، حيث كانت تفرز وتعرّض لأشعة الشمس للتحميص.
تحتوي القهوة منزوعة الكافيين على (2 – 12) مللي غرام من البن، في حين يحتوي فنجان البن العادي على 95 إلى 200 مللي غرام.
في إيطاليا تعد مهنة صانع القهوة من المهن التي تستحق التقدير والاحترام، وهي توازي العمل في الطوارئ.
في اليابان تقدم منتجعات خدمة الاستحمام بالشاي الأخضر والشوكولاتة أو القهوة.
أهم فوائد القهوة:
من الفوائد الصحية للقهوة:
تعزيز مستويات الطاقة في الجسم.
المساعدة على حرق الدهون.
التحسين في الأداء الرياضي.
الحد من خطر الإصابة بالسكري.
التقليل من خطر الإصابة بمرض باركنسون.
حماية الكبد.
الحد من خطر الإصابة بالاكتئاب.
مقاومة خطر الإصابة بعدد من أنواع السرطان.
التقليل من الإصابة بالسكتات.
غنية بمضادات الأكسدة.
أضرار القهوة
برغم الفوائد العديدة سالفة الذكر للقهوة، إلا أن لها بعض المضارّ خاصة إذا أسرف الشخص في تناولها:
يسبب الكافيين الموجود في القهوة القلق.
يمكن أن تسبب تغيراً في المزاج، وقد تزيد من أعراض الاكتئاب.
يرتبط شربها بالتقليل من فرص حدوث الحمل عند النساء.
ترفع ضغط الدم عند الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.
يمكن أن تحتوي على بعض السموم الفطرية التي تهدد الصحة.