“لن تخذلني في أسوأ فتراتي”.. خربين يوجه رسالة عاطفية لجماهير الهلال

وجه السوري عمر خربين، لاعب فريق الهلال السعودي، الشكر إلى جماهير فريقه التي تسانده بشكل دائم حتى في أحلك الظروف التي مر بها في مشواره مع الساحرة المستديرة.
وأكد خربين في تصريحات تلفزيونية أن جماهير الهلال كانت دائما تمنحه دفعة معنوية من أجل استعادة مستواه، مشيرا إلى أنه كان يمر بأسوأ فتراته الكروية إلا أن الجماهير لم تخذله.
وطالب لاعب الهلال جماهير الفريق بالاستمرار في الدعم له وزملائه بشكل عام من أجل المنافسة بقوة على البطولات التي يشارك فيها الفريق، مشددا على أن فريقه يملك مقومات البطل كافة.
وتابع “الهلال في الموسم الحالي طموحه كبير.. هدف الفريق عدم التنازل عن أي بطولة يشارك فيها”.
ويلتقي الهلال أمام السد الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا التي تقام على ملعب الأخير.
وأكمل “الجميع داخل الهلال يساندني من أجل الظهور بشكل قوي، وأسعى لتحقيق أهداف جماعية مع الفريق أكثر من تحقيق ألقاب شخصية”. وفق “أخبار 24”.
#الدوري_مع_وليد
عمر خربين : لن أنسى وقفة جماهير #الهلال معي عندما كنت أمر في أسوأ أوقاتي بيئة #الهلال دائما حلوة pic.twitter.com/5rDCdwSKq3
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 30, 2019