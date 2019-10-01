فيتوريا للاعبين: أخطاؤكم تكررت مرتين

حذر البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر لكرة القدم اللاعبين خلال اجتماعه بهم أمس، من تكرار الأخطاء المكلفة، التي أهدرت خمس نقاط في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال “أخطأنا أمام الحزم وخسرنا 0 / 1 في الجولة الرابعة، وكررنا الأخطاء نفسها في الجولة التي بعدها أمام الأهلي، وتعادلنا معه دون أهداف، تمريراتنا كانت مقطوعة، وتمركزنا ليس في الموقع الصحيح، لذلك واجهنا هجمات خطرة كادت أن تكلفنا خسارة مباراة أخرى”. وكان النصر قد استأنف تدريباته أمس بعد الراحة، التي منحها فيتوريا للاعبين لمدة يومين.
وأضاف فيتوريا “رغم الأخطاء هناك بعض الإيجابيات، التي أسهمت في عودة توازن الفريق أمام الأهلي، وهي الاستحواذ والمبادرة في الهجوم وفرض أسلوبنا”، مطالبا اللاعبين ببذل مزيد من الجهد وعدم التشتت ذهنيا، حتى يكونوا في كامل تركيزهم خلال المباريات المقبلة.
ويرغب فيتوريا في توفير مباراة ودية للفريق خلال فترة توقف الدوري ضمن أيام “فيفا” من أجل استغلالها لترتيب الأوراق، ولا سيما في ظل وجود إمكانية كبيرة بتأجيل مباراة الفيصلي في الجولة المقبلة من قبل لجنة المسابقات في اتحاد القدم السعودي، لموعد آخر، بسبب انشغال ملعبي الملك فهد الدولي، والملز بالتجهيزات الخاصة بموسم الرياض. وفق “الإقتصادية”.
من ناحية أخرى، وجد الثلاثي: البرازيلي جوليانو دي باولا، والنيجيري أحمد موسى، وعبدالفتاح آدم في عيادة النادي أمس ضمن برنامجهم التأهيلي، فيما أجرى بقية اللاعبين تدريبات لياقية وتكتيكية استمرت قرابة الساعة ونصف الساعة تحت إشراف فيتوريا.