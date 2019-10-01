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اخبار رياضية > الخراع يكسب الاتحاد
01/10/2019   1:28 م

الخراع يكسب الاتحاد

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أوضحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن فيصل الخراع، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم “سابقاً”، حصل أمس على حكم أصدره مركز التحكيم الرياضي ضد ناديه السابق بمنحه مليوناً و600 ألف ريال.

وأشارت المصادر إلى أن الخراع الذي اتجه للتحكيم بعد أن رفض حكماً سابقاً أصدرته غرفة فض المنازعات يقضي بتسليمه 400 ألف ريال، طالب بمبلغ أكبر عبر شكوى تقدم بها إلى المركز لإعطائه كامل حقوقه المتمثلة في مقدم العقد ورواتبه السابقة، إضافة إلى تنفيذ الشرط الجزائي في عقده الذي ينص على نيله 200 ألف ريال في حال شارك في 50 في المئة من مباريات الموسم الرياضي.

الخراع يكسب الاتحاد

اخبار رياضية
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