بونجاح وكاريلو الأعلى سوقياً.. والخماسية الأكبر بين الهلال والسد

يواجه الهلال والسد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في لقاء يعد الأول منذ خمس سنوات، إذ كانت آخر مواجهة للفريقين في موسم 2015 حيث تمكن السد من الفوز على الهلال في الذهاب بهدف مقابل لا شيء في الدوحة وفاز الهلال بنتيجة هدفين لهدف في ملعب ستاد الملك فهد بالرياض.
وأحرز السد البطولة الآسيوية في موسم 2011 بينما وصل الهلال الى نهائي البطولة مرتين في موسم 2014 و2017 من امام سدني الأسترالي واراوا الياباني.
وتعتبر أكبر نتيجة بين الفريقين هي فوز الهلال على السد القطري بخماسية نظيفة في موسم 2014 إبان تدريب سامي الجابر للفريق الأزرق، ويسعى الهلال لتحقيق البطولة في هذه النسخة بعد وصوله إلى نصف نهائي البطولة الآسيوية، ويتصدر كلا الفريقين بطولة المجموعات التي لعباها قبل الوصول إلى نصف النهائي، إذ تفوق الهلال على الأهلي السعودي في دور المجموعات وتغلب السد على النصر في ربع نهائي هذه النسخة من البطولة، وفي الدوري المحلي يتصدر الهلال والسد الجدولة دون أي هزيمة لكلا الفريقين. وفق “الرياض”.
ويحتل مهاجم الهلال بافيتمبي غوميز المركز الثالث في ترتيب الهدافين في دوري أبطال آسيا بواقع سبعة اهداف متخلفا عن لاعب الوحدة البرازيلي ليوناردو بفارق هدفين وبفارق هدف عن البرازيلي جوليانو لاعب النصر السعودي.
ويتصدر الجزائري بغداد بو نجاح مهاجم فريق السد قائمة أغلى لاعبي الفريقين بـ 34.2 مليون ريال بينما يتصدر البيروفي اندري كاريلو قائمة أغلى محترف أجنبي في صفوف الهلال بقيمة بلغت 29.9 مليون ريال.