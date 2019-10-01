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أخبار محلية > “الشؤون الإسلامية” تنهي إجراءت تعيين أكثر من 14 ألف خطيب وإمام ومؤذن
01/10/2019   1:24 م

“الشؤون الإسلامية” تنهي إجراءت تعيين أكثر من 14 ألف خطيب وإمام ومؤذن

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها أنهت، خلال الـ10 أشهر الماضية، إجراءات تعيين 14152 خطيباً وإماماً ومؤذناً، بمختلف فروع الوزارة.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة أنهت إجراءات تعيين جميع مَن عُينوا خلال الـ10 أشهر الماضية في وظائف خطباء وأئمة ومؤذنين، بعد أن استكملوا جميع مسوغات التعيين النظامية، من معاينات ومقابلات شخصية وغيرها.

وكانت الوزارة قد سحبت معظم هذه الوظائف من أشخاص كانوا يشغلونها دون أن يمارسوا مهامها أو مكلفين بأعمال أخرى، لا تشملها مهام شاغلي هذه الوظائف. وفق “أخبار 24”.

“الشؤون الإسلامية” تنهي إجراءت تعيين أكثر من 14 ألف خطيب وإمام ومؤذن

أخبار محلية
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