أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم (الثلاثاء)، أسماء المرشحين بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية المشمولة بسلم الوظائف العام.
ونوهت المديرية بالمرشحين لمراجعة مقرها الرئيسي لاستكمال إجراءات التعيين ومباشرة العمل، واصطحاب الوثائق المطلوبة للتوظيف، لافتة إلى أنه في حال عدم مراجعة المرشح سيعد ذلك عدولاً عن الرغبة في التوظيف.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أعلنت في 17/12/1440هـ عن فتح باب التقديم، عبر منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية، على 18 وظيفة إدارية شاغرة لديها، مشمولة بسلم الرواتب العام.
وفق “أخبار 24”.