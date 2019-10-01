أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن وثيقة التأمين الضحي تغطي علاج الأورام الحميدة والسرطانية بما فيها سرطان الثدي، ومن ثمَّ شركات التأمين الصحي ملزمة بتغطية تكاليف علاج الأورام السرطانية.
وأفاد متحدث المجلس ياسر المعارك، الذي يتحدث بمناسبة حلول الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الموافق أكتوبر الجاري، أن الوثيقة تغطي تكاليف علاج سرطان الثدي حتى 500 ألف ريال، تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وعمليات الترميم.
وشدد المعارك على ضرورة إفصاح العاملين في القطاع الخاص وأسرهم عن حالتهم الصحية بما في ذلك الإصابة بأمراض مثل “الأورام الحميدة، والسرطان، وأمراض المناعة الذاتية والتصلب، وأمراض القلب، والفشل الكلوي، والتهاب الكبد الوبائي الفيروسي”، كون ذلك يفيد في تحديد قيمة القسط التأميني.
وفق “أخبار 24”.