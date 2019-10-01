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أخبار محلية > “الشورى” يرفض توصية الإقامة الدائمة لأبناء السعوديات
01/10/2019   1:19 م

“الشورى” يرفض توصية الإقامة الدائمة لأبناء السعوديات

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سقطت توصية إضافية، من خلال تصويت أعضاء مجلس الشورى، تطالب بمنح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب حق الحصول على الإقامة الدائمة دون رسوم، وذلك أثناء الجلسة العادية الـ57 التي عُقدت أمس (الإثنين).

وحصلت التوصية على تأييد 74 عضواً، فيما كان يلزمها موافقة 76 عضواً لإقرارها، وذلك بحسب نظام مجلس الشورى.

ونصت التوصية المقدمة من 5 أعضاء، أن على وزارة الداخلية مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية وتطويرها بما يمكن أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الحصول على الإقامة الدائمة، دون رسوم مالية وإجراءات طويلة. وفق “أخبار 24”.

“الشورى” يرفض توصية الإقامة الدائمة لأبناء السعوديات

أخبار محلية
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