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أخبار محلية > إلزام المضيف بسداد الغرامات المالية المترتبة على المعتمر في حال عجزه عن الدفع
01/10/2019   1:19 م

إلزام المضيف بسداد الغرامات المالية المترتبة على المعتمر في حال عجزه عن الدفع

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أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف قراراً، باعتماد اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأفراد “مضيف”، مع إضافة فقرة للمادة السابعة منها تنص على إلزام المضيف بدفع الغرامات المالية المترتبة على المستضاف في حال عجزه عن دفعها.

وكلف الوزير مركز المعلومات الوطني باستكمال الإجراءات التقنية والأمنية الواردة باللائحة، وربط المسار الإلكتروني للعمرة بنظام “أبشر”، وتحقيق التكامل التقني مع كافة الجهات المعنية.

وكان مجلس الوزارء قد وافق على اعتماد اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأفراد “مضيف”، التي تتكون من سبع مواد.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة واقفت مؤخراً على مشروع “عمرة المضيف”، الذي يتيح للمواطنين والمقيمين استضافة معتمرين من خارج المملكة وفق عدد من الضوابط والشروط. وفق “أخبار 24”.

إلزام المضيف بسداد الغرامات المالية المترتبة على المعتمر في حال عجزه عن الدفع

أخبار محلية
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