نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > حريق محطة القطار.. أكثر من 25 فرقة إطفاء شاركت في إخماده باستخدام 900 صهريج مياه
01/10/2019   1:18 م

حريق محطة القطار.. أكثر من 25 فرقة إطفاء شاركت في إخماده باستخدام 900 صهريج مياه

+ = -
716

كشفت مصادر أن عمليات إطفاء الحريق الذي اشتعل في محطة السليمانية لقطار الحرمين بجدة أول أمس (الأحد) استغرقت ساعات طويلة، وأن أكثر من 25 فرقة شاركت في عمليات الإطفاء، مستخدمة أكثر من 900 صهريج مياه.

وأضافت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن الفرق التي شاركت في عمليات الإطفاء تتبع لعدة جهات بينها فرق تابعة للدفاع المدني، وأخرى لشركة أرامكو، إضافةً إلى وحدات الإطفاء بمطار الملك عبدالعزيز، وطائرات الأمن التابعة لرئاسة أمن الدولة والقوات الجوية.

وتابعت ذات المصادر، أن التحقيقات التي ستجريها لجان تضم عدة جهات ستشمل طبيعة المواد المستخدمة في بناء السقف ووسائل السلامة المزودة بها المحطة، بعد أن واجهت الفرق صعوبات في السيطرة على الحريق، لانتشار النيران في السقف وتساقطه، ما شكل خطراً على الفرق الأرضية، واضطرت الفرق لاستخدام المدافع المائية والقواذف وطيران الأمن.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل زار أمس محطة القطار، ووقف على الأضرار التي لحقت بها، وكشفت الجولة عن انهيار أجزاء من السقف واحتراق عدد من المكاتب.

حريق محطة القطار.. أكثر من 25 فرقة إطفاء شاركت في إخماده باستخدام 900 صهريج مياه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885066104.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.