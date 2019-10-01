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أخبار محلية > فريق طبي بمستشفى بجدة ينهي معاناة أربعينية باستئصال ورم أقعدها عن الحركة
01/10/2019   1:17 م

فريق طبي بمستشفى بجدة ينهي معاناة أربعينية باستئصال ورم أقعدها عن الحركة

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أنهى فريق طبي متخصص في مستشفى الملك فهد بجدة، معاناة أربعينية من صداع متكرر واضطرابات عصبية وضعف حركي بالشق الأيمن للجسم وتغيّرات بدرجة الوعي، أدى إلى فقدانها القدرة على الحركة.

وكانت المريضة قد راجعت المستشفى بعد اشتداد معاناتها، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية والإشعاعية وجود ورم سحائي دماغي كبير أيسر ضاغط على الأنسجة العصبية والدموية والدماغية، ويتطلب تدخلاً جراحياً على الفور.

وأدخلت على أثر ذلك إلى غرفة العمليات، حيث قام الفريق الطبي بعمل مدخل خاص بفتحة للجمجمة عبر استعمال المجهر الجراحي المتطور المخصص لجراحة المخ والأعصاب، وتم استئصال الورم بشكل كامل دون مضاعفات. وفق “أخبار 24”.

فريق طبي بمستشفى بجدة ينهي معاناة أربعينية باستئصال ورم أقعدها عن الحركة

أخبار محلية
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