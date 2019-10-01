“هيئة المهندسين”: الشهادات المزورة باتت شبه معدومة.. ووقف الاستقدام أوجد وظائف للسعوديين

قال مدير الهيئة السعودية للمهندسين بالشرقية المهندس كمال الحمد، إن نسبة الشهادات المزورة في المكاتب الهندسية باتت شبه معدومة، والفضل في ذلك يرجع للأنظمة الصارمة، لافتاً إلى أن تزوير الشهادات يتم من قبل العاملين بالمكاتب الهندسية في بلدانهم.
وأشار الحمد إلى أن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة بوقف استقدام المهندسين الأجانب ذوي الخبرة الأقل من 5 سنوات، ساهم في خلق فرق وظيفية عديدة للسعوديين في المكاتب الهندسية والشركات الأهلية.
وأوضح أن الهيئة ساهمت في وضع العديد من البرامج في توطين قطاع الهندسة بالمملكة، بإنشائها منصة إلكترونية “مؤهل”، وبرامج لحديثي التخرج خلال الفترة الصيفية، وعمل دورات تدريبية مخفضة للمهندسين. وفق “أخبار 24”.
ونوه خلال ملتقى لتطوير الخدمات الهندسية الثالث الذي نظمته الهيئة بالمنطقة الشرقية، إلى أن الوضع في تحسن مستمر وأن الهيئة تلزم تسجيل كل المهندسين الأجانب في الاعتماد المهني لفحص الشهادات؛ بهدف التأكد من سلامته لضمان جودة الممارسة.