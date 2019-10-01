“الشورى” يدعو “الكهرباء” لمعالجة الانقطاع المتكرر للخدمة.. وتحمّل خطأ الفواتير

دعا مجلس الشورى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، لوضع خطة عاجلة لمواجهة الأسباب التنظيمية والإدارية والفنية للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في بعض المناطق ومعالجة ما قد يترتب عليه من أضرار، ووضع آلية عادلة لتعويض المتضررين.
كما دعا المجلس في جلسته التي عقدت أمس (الإثنين) إلى وضع التدابير اللازمة لقيام الشركة السعودية للكهرباء، بتحمّل المبالغ الإضافية على الفاتورة الشهرية في حال كان سبب زيادة تلك المبالغ من قبل الشركة نفسها.
وطالب بالتوسع في تدريب موظفي الهيئة في مجال تنظيم الخدمات وتقديم الحوافز الجاذبة لاستمرارهم في أداء وظائفهم لدى الهيئة، مشدداً على ضرورة الحد من المخالفات وبخاصة ما يتعلق منها ببدء المقاولين العمل قبل الحصول على ترخيص وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة. حسب “أخبار 24”.
جاء ذلك عقب اطلاع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد بشأن ملحوظات بعض الأعضاء تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1438 هـ / 1439 هـ.