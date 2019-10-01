أبدع الفنان التشكيلي سلمان الحريجي الملقب بـ “سكورتز”، في رسم لوحة جدارية للواء الشهيد عبدالعزيز الفغم، على أحد الجدران بحفر الباطن.
ونشر الفنان مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” يوثق قيامه برسم لوحته، وعلق قائلاً: “يوم ٢٩ سبتمر، انكسر فيه عكاز الوطن، إلى جنات الخلد يا درع الملُوك، طِبتَ بجنات الفردوس نُزلاً، تقبلوا بخالص التعازي إلى العائلة المحترمة”.
يذكر أن الشهيد الفغم قد استشهد أول أمس (الأحد) في منزل أحد أصدقائه، بعد تعرّضه لإطلاق نار من قِبل صديق سابق له، وأجريت صلاة الجنازة عليه في المسجد الحرام.