باحثون بريطانيون يتوصلون لاختبار دَم قادر على اكتشاف 20 نوعاً من السرطان

توصّل باحثون بريطانيون إلى اختبار دَم جديد قادر على اكتشاف 20 نوعاً من السرطان، ويتيح إمكانية التشخيص والعلاج المبكر للمرض.
وأفاد الباحثون وفقاً لـ “التليغراف” البريطانية، بأن الفحص تمكّن من رصد التغير في الجينات مع تطور عبر دراسة الأنماط غير الطبيعية في الحمض النووي، وتوصلوا إلى أن طريقتهم تشير إلى مصدر السرطان بنسبة 90% من المرات.
وأوضحوا أن البحث نجح في رصد أشكال متعددة من السرطان في عينات الـدم، وتمكّن الفحص من رصد أكثر من 99% من الحالات السرطانية المكتشفة بشكل صحيح، ونسبة 32% من المرضى في المرحلة الأولى و76% في المرحلة الثانية. وفق “أخبار 24”.
وأشاروا إلى أن السرطانات التي رصدت في عينات الـدم، هي: الثدي، القولون، المستقيم، المريء، المرارة، الرأس، العنق، الرئة، البنكرياس، المبايض، سرطان الدم اللمفاوي وسرطان المايلوما المتعدد.