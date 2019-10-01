الجوائز تصل إلى 30 مليون دولار.. رئيس نادي الفروسية يدشن حفل “كأس السعودية”

رعى رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل، حفل تدشين كأس السعودية، المزمع انطلاقه في فبراير من العام المقبل، والذي عقد أمس (الإثنين) بفندق فيرمونت في الرياض، وسيكون الكأس الأغلى على مستوى العالم؛ حيث تبلغ قيمة الشوط 20 مليون دولار، فيما يصل إجمالي جوائز الحفل إلى 30 مليون دولار.
وحضر الحفل عدد من الملاك والمهتمين بالخيل، بالإضافة إلى عدد من الأمراء بينهم متعب بن عبدالله، وفيصل بن خالد، وعبدالعزيز بن أحمد، ورئيس هيئة الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وقدم الأمير بندر في كلمته الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما رياضية الفروسية، مبيناً أن رؤية النادي تقوم على بناء بيئة سباق خيل على مستوى عالمي لها تأثير رياضي اقتصادي ثقافي يسهم في إبراز مكانة المملكة.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الرؤية يرتكز على عدة أهداف تتمثل في تطوير نظام سباق خيل موحّد وفق استراتيجية شاملة على مستوى المملكة، وتهيئة بنية تحتية شاملة لخدمة أنشطة الفروسية ورفع جودة ومستوى الخيل المشاركة في السباقات وفق المعايير العالمية، وجعل سباقات الفروسية نشاطاً واسعاً رياضياً ترفيهياً وثقافياً يستهدف جميع شرائح المجتمع، وخلق برامج تأهيلية وتدريبية بمستوى عالمي لكل المعنيين بسباقات الخيل.
وكشف عن مبادرات النادي لهذا الموسم، وهي: دعم سباقات الخيل العربية الأصيلة؛ من خلال تنظيم وإدراج 4 أشواط بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في كل من كأس ولي العهد، وكأس خادم الحرمين الشريفين وحفل كأس السعودية، وكأس المؤسس، موضحاً أن هذه الفعالية تنظم للمرة الأولى على مستوى المملكة، وأن المبادرة الثانية تتمثل في دعم ميادين سباقات الخيل المعتمدة بمبلغ 10 ملايين و200 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
في السياق ذاته، أعلن نادي الفروسية اعتماد البرنامج السنوي لسباقات الرياض لموسم 1441 / 1440 هـ (2020 / 2019 م)، ويمكن الاطلاع على البرنامج من خلال الرابط: