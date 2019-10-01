رئيس الفيصلي يعلن رفضه تأجيل مباراتهم أمام النصر.. ويؤكد: ينافي معايير لجنة المسابقات

عبّر رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج، عن استيائه الشديد من قرار لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بتأجيل مباراتهم أمام النصر لمدة شهر لتقام في الخامس من نوفمبر المقبل بدلاً من الخامس من أكتوبر الجاري، مؤكداً أن ذلك يخالف المعايير التي وضعتها اللجنة.
وأوضح المدلج في تصريح نشره النادي عبر “تويتر”، أن رئيس لجنة المسابقات أحمد الراشد تواصل معه هاتفياً بشأن تأجيل المباراة، وتمت إفادته برفض التأجيل؛ حفاظاً على مصلحة الفريق، وأن ذلك سيؤثر سلباً على اللاعبين، مع قبولهم خياراً بنقل المباراة لملعب آخر أو تقديمها أو تأخيرها يوماً واحداً.
وعن موعد اللقاء بعد التأجيل، أكد أنه لم تتم مشاورتهم، وأنه وضع في وقت سيكون الفريق مجبراً على السفر في 3 لقاءات متتالية، وهذا ينافي المعايير التي وضعتها لجنة المسابقات عند الإعلان عن جدول الدوري، والتي تنص ألا يلعب أي فريق أكثر من جولتين متتاليتين كفريق مستضيف أو كفريق ضيف في الدور الواحد. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن لجنة المسابقات قد بررت قرار التأجيل بخطاب وارد من مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية بهيئة الرياضة، والذي يفيد بانشغال استاد الملك فهد الدولي بفعاليات موسم الرياض، وعدم جاهزية استاد الأمير فيصل بن فهد في الوقت الحالي.