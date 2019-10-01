نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “لجنة المسابقات” تقرر تأجيل لقاء النصر والفيصلي لمدة شهر
01/10/2019   6:51 ص

“لجنة المسابقات” تقرر تأجيل لقاء النصر والفيصلي لمدة شهر

+ = -
950

قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مباراة النصر والفيصلي ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة شهر، لتقام في الـ5 من نوفمبر المقبل على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض .

وأوضحت اللجنة أن قرار التأجيل جاء بناء على خطاب مديرعام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة الذي زود الناديين بنسخة منه, ويفيد بانشغال استاد الملك فهد الدولي بالرياض بفعاليات ” موسم الرياض” وعدم جاهزية استاد الأمير فيصل بن فهد في الوقت الحالي لإقامة المباراة في موعدها المقرر سابقاً.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 5 أكتور الجاري ، على استاد الملك فهد الدولي، لتقام يوم الأربعاء 5 نوفمبر المقبل على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض. وفق “أخبار 24”.

“لجنة المسابقات” تقرر تأجيل لقاء النصر والفيصلي لمدة شهر

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885066057.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.