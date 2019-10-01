“لجنة المسابقات” تقرر تأجيل لقاء النصر والفيصلي لمدة شهر

قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مباراة النصر والفيصلي ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة شهر، لتقام في الـ5 من نوفمبر المقبل على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض .
وأوضحت اللجنة أن قرار التأجيل جاء بناء على خطاب مديرعام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة الذي زود الناديين بنسخة منه, ويفيد بانشغال استاد الملك فهد الدولي بالرياض بفعاليات ” موسم الرياض” وعدم جاهزية استاد الأمير فيصل بن فهد في الوقت الحالي لإقامة المباراة في موعدها المقرر سابقاً.
وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 5 أكتور الجاري ، على استاد الملك فهد الدولي، لتقام يوم الأربعاء 5 نوفمبر المقبل على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض. وفق “أخبار 24”.