تعرّف على أبرز التغييرات التي أحدثتها شركة أرامكو لتكون جاهزة للطرح

قال رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، إن الشركة تواصل جهودها وجاهزيتها لطرح نسبة من أسهمها للاكتتاب.
جاء ذلك خلال لقائه 26 من رؤساء تحرير الصحف المحلية وكبار قادة الرأي في المملكة الذين استضافتهم “أرامكو” أمس ضمن برنامجها للتواصل مع وسائل الإعلام والصحفيين؛ للتعريف بتطورات الأعمال في الشركة وتوجهاتها الاستراتيجية محلياً ودولياً.
وأكد أنه تمت الاستجابة السريعة في التعامل مع هجوم أرامكو، وهو ما أسهم في استعادة الإنتاج في وقت قياسي، ومنع حدوث اضطرابات لأسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الشركة نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية برنامجاً ضخماً كي تكون جاهزة ومستعدة لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وأوضحت أن هذا البرنامج تضمن إحداث تغييرات داخل الشركة وخارجها للتوافق مع متطلبات الطرح، ومن هذه التغييرات: تعديل قوانين الشركة، وتحويلها إلى شركة مساهمة، والتأكد من توافق التقارير المالية للقطاعات الداخلية مع متطلبات مواقع الطرح المحتملة، وتأسيس دائرة خاصة بعلاقات المستثمرين. وفق “أخبار 24”.
وبحسب الوكالة، فإن الطاقة الإنتاجية لـ”أرامكو” بلغت 10.3 مليون برميل نفط يومياً في 2018، كما تمتلك شبكة غاز عملاقة تنتج 8.9 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً.